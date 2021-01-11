Житель Сараевского района чуть не убил брата

Потерпевшему удалось вырваться и убежать, он вызвал полицию. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.

Житель села Белоречье Сараевского района чуть не убил своего младшего брата. 40-летний мужчина бросился его душить, пишет издательство « Пресса ».

Инцидент произошел во время застолья, когда братья выпивали с женщиной, которая обоим нравилась. Старшему показалось, что младший ухаживает за дамой, поэтому он набросился на соперника. Потерпевшему удалось вырваться и убежать, он вызвал полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.