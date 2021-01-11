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Водитель «Тойоты» потерял сознание в Михайлове
Машина забуксовала, одно из колес задымилось, это и привлекло внимание проезжающих мимо людей.

В воскресенье, 10 января, на улице Рязанской в Михайлове в бордюр врезалась Toyota Mark под управлением 42-летнего воронежца. Оказалось, что водитель потерял сознание, пишет издательство «Пресса».

Машина забуксовала, одно из колес задымилось, это и привлекло внимание проезжающих мимо людей. Местные жители вызвали пожарных и скорую. Мужчина не реагировал на крики и стуки, чтобы ему помочь, пришлось выбить стекло в машине.

У водителя были с собой документы, паспорт передали медикам, они доставили мужчину в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.