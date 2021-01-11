В тяжелом состоянии находятся 70 пациентов «красной зоны» рязанских больниц

По данным на 11 января, в рязанских больницах находятся 523 пациента с коронавирусом. Среди них семеро детей, сообщил региональный оперштаб.

По данным на 11 января, в рязанских больницах находятся 523 пациента с коронавирусом. Среди них семеро детей, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 75 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 378 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 70 пациентов, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.