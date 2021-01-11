В Тверской области мужчина зарубил топором своего знакомого

В Тверской области 44-летний мужчина зарубил топором своего знакомого. По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт.

В Тверской области 44-летний мужчина зарубил топором своего знакомого. Об этом в понедельник, 11 января сообщили, в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт. После чего преступник несколько раз ударил своего знакомого топором по голове.

Тот скончался на месте. Подозреваемого заключили под стражу.