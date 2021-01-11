В Совфеде поддержали идею о лишении прав за три нарушения ПДД в год

В Совфеде поддержали идею о лишении прав водителей, трижды нарушивших за год правила вождения. По мнению инициаторов ужесточения закона, водители, которые систематически пренебрегают безопасностью граждан, должны быть наказаны.