В Совфеде поддержали идею о лишении прав за три нарушения ПДД в год

В Совфеде поддержали идею о лишении прав водителей, трижды нарушивших за год правила вождения. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил
По мнению инициаторов ужесточения закона, водители, которые систематически пренебрегают безопасностью граждан, должны быть наказаны.
«Предложение МВД и Минюста РФ об ужесточении наказаний за троекратное в течение года грубое нарушение правил дорожного движения в проекте нового КоАП совершенно оправданны. Если не рублем, то иным серьезным наказанием злостных нарушителей, подвергающих опасности жизнь и здоровье других людей, например, лишением прав, нужно останавливать», — сказала первый зампред профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
Соответствующее предложение войдет в редакцию проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, который вынесут на публичные слушания в Совете Федерации летом 2021 года.