В Ряжске на пожаре спасли 88-летнюю женщину

Огонь уничтожил полностью крышу. 88-летняя хозяйка дома смогла с помощью пожарных выбраться из полыхающего здания.

В Ряжске на пожаре спасли 88-летнюю хозяйку дома. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Пожар произошел 9 января около 2 часов ночи. На улице Вышгородцева загорелся дом №39 «а». Отмечается, что о возгорании в пожарную часть сообщила женщина, живущая по соседству. Загорелся деревянный дом, обложенный кирпичом, площадью 110 квадратных метров.

Огонь уничтожил полностью крышу. 88-летняя хозяйка дома смогла с помощью пожарных выбраться из полыхающего здания. На место происшествия выезжали шесть спасателей, три автоцистерны. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются причины ЧП.