В Рязанской области начали принимать заявления на путевки в лагеря и санатории для школьников до 15 лет. Об этом
В 2021 году из-за пандемии коронавируса лагеря и санатории будут загружены на 50%. Заявление можно подать онлайн через портал государственных и муниципальных услуг Рязанской области или при личном посещении органов социальной защиты населения по месту регистрации (пребывания) ребенка, предварительно записавшись через электронную форму записи или по телефонам на
Услуги предоставят в организациях отдыха и оздоровления детей, которые работают круглый год, а также сезонно. Работающие родители или законные представители смогут воспользоваться компенсацией за путевки, купленные самостоятельно.
Для этого нужно предварительно подать заявку до 1 мая 2021 года в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребенка.