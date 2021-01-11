В Рязанской области начали принимать заявления на путевки в лагеря

Заявление можно подать онлайн через портал государственных и муниципальных услуг Рязанской области или при личном посещении органов социальной защиты населения по месту регистрации (пребывания) ребенка, предварительно записавшись через электронную форму записи или по телефонам на сайте управления социальной защиты населения Рязанской области. Услуги предоставят в организациях отдыха и оздоровления детей, которые работают круглый год, а также сезонно.

В Рязанской области начали принимать заявления на путевки в лагеря и санатории для школьников до 15 лет. Об этом сообщил ТКР.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса лагеря и санатории будут загружены на 50%. Заявление можно подать онлайн через портал государственных и муниципальных услуг Рязанской области или при личном посещении органов социальной защиты населения по месту регистрации (пребывания) ребенка, предварительно записавшись через электронную форму записи или по телефонам на сайте управления социальной защиты населения Рязанской области.

Услуги предоставят в организациях отдыха и оздоровления детей, которые работают круглый год, а также сезонно. Работающие родители или законные представители смогут воспользоваться компенсацией за путевки, купленные самостоятельно.

Для этого нужно предварительно подать заявку до 1 мая 2021 года в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребенка.