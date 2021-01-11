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В Рязанской области мужчина выпал из окна
Мужчина зацепился руками за балкон соседней квартиры, какое-то время висел в таком положении, а затем рухнул вниз. Отмечается, что падение удалось смягчить из-за того, что он сумел зацепиться за балкон первого этажа.

В воскресенье, 10 января, в Новомичуринске из окна третьего этажа выпал мужчина. Об этом пишет ИД «Пресса».

Мужчина зацепился руками за балкон соседней квартиры, какое-то время висел в таком положении, а затем рухнул вниз. Отмечается, что падение удалось смягчить из-за того, что он сумел зацепиться за балкон первого этажа.

Выяснилось, что накануне мужчина, инвалид 3 группы, отмечал свой 51-й день рождения.

«Праздник продолжился в квартире у товарища. Выпили, закусили, а потом гость, стоя у открытого окна, решил проверить, на месте ли документы. Часть бумаг из-за сквозняка вылетела на улицу, мужчина потянулся за ними — и выпал», — отметили в сообщении.

Очевидцы вызвали полицию и скорую. Упавший отказался от госпитализации: он получил легкие ссадины, царапины и испуг.