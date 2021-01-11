В Рязанской области мужчина чуть не задушил женщину шнуром из-за ревности

29-летняя жительница Александро-Невского и ее 32-летний сожитель были в гостях, где отмечали новогодние праздники и выпивали спиртное. Мужчина начал ревновать подругу под воздействием алкоголя. Когда они вернулись домой, он начал уточнять «круг общения» возлюбленной.

В Александро-Невском полиция утихомирила мужчину, который грозил задушить сожительницу шнуром от бытовой техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 29-летняя жительница Александро-Невского и ее 32-летний сожитель были в гостях, где отмечали новогодние праздники и выпивали спиртное. Мужчина начал ревновать подругу под воздействием алкоголя. Когда они вернулись домой, он начал уточнять «круг общения» возлюбленной.

Девушка не стала отвечать на вопросы и предлагала сожителю пойти спать, так как он был пьян. Мужчина взял с собой шнур от бытовой техники и направился в комнату, где отдыхала его сожительница. Он пригрозил задушить ее, если она не расскажет о своих поклонниках.

Испугавшись, девушка предложила сожителю прогуляться, где она и расскажет о своих ухажерах. Мужчина согласился. На улице она смогла убежать от ревнивца и попросила помощи у полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.