В рязанской академии тенниса пройдет международный турнир «Kremlin Cup Junior 2021»

Продолжают действовать ограничения по количеству сопровождающих для каждого спортсмена и зрителей, которые могут присутствовать на трибунах. Поэтому в этом году будет проводится не только онлайн трансляция счета, но и видео со всех кортов.

С 8 по 16 января в рязанской Академии тенниса имени Озерова в шестой раз пройдет международный турнир 2-ой категории Tennis Europe «Kremlin Cup Junior 2021». Его участниками станут юноши и девушки до 14 лет.

Из-за пандемии на турнир не смогут приехать многие иностранные спортсмены. Однако уже известен состав участников Кубка Кремля — 112 теннисистов из 6 стран. Академию тенниса имени Озерова представят 4 юноши (2 в квалификации и 2 в основной сетке турнира) и 7 девушек (5 в квалификации и 2 в основной сетке).

Продолжают действовать ограничения по количеству сопровождающих для каждого спортсмена и зрителей, которые могут присутствовать на трибунах. Поэтому в этом году будет проводится не только онлайн трансляция счета, но и видео со всех кортов. К трансляции можно будет подключиться на официальном сайте Академии.