В России предложили лишать водителей «прав» за три нарушения

Минюст намерен добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой водителей смогут лишать «прав» за три грубых нарушения ПДД, совершенных в течение года. Об этом пишет «Коммерсант».

Минюст намерен добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой водителей смогут лишать «прав» за три грубых нарушения ПДД, совершенных в течение года. Об этом пишет « Коммерсант ».

Отмечается, что «права» смогут забрать на полтора года за выезд на «встречку», проезд на «красный», превышение скорости на 60 километров в час и другие грубые нарушения, комбинации которых могут варьироваться. При этом в новой «накопительной» системе не будут учитываться нарушения, которые зафиксировали автоматические камеры.

Кроме того, проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение в том случае, если в машине был ребенок. За это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.

Водителей без ОСАГО можно будет штрафовать на 800 рублей не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, считают в Минюсте.