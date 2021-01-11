\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
-15°
Втр, 12
-11°
Срд, 13
-12°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 74.07 / 75.8 12:50
Нал. EUR 90.32 / 91.05 12:41
Новости
Коронавирус
Публикации
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
14 492
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
36 808
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
21 601
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
26 366
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили лишать водителей «прав» за три нарушения
Минюст намерен добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой водителей смогут лишать «прав» за три грубых нарушения ПДД, совершенных в течение года. Об этом пишет «Коммерсант».

Минюст намерен добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой водителей смогут лишать «прав» за три грубых нарушения ПДД, совершенных в течение года. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что «права» смогут забрать на полтора года за выезд на «встречку», проезд на «красный», превышение скорости на 60 километров в час и другие грубые нарушения, комбинации которых могут варьироваться. При этом в новой «накопительной» системе не будут учитываться нарушения, которые зафиксировали автоматические камеры.

Кроме того, проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение в том случае, если в машине был ребенок. За это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.

Водителей без ОСАГО можно будет штрафовать на 800 рублей не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, считают в Минюсте.