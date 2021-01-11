В России намерены ввести новые требования к сигаретам

Документ готовят к утверждению МЧС и Минздрав, сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

В России намерены ввести новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими. Документ готовят к утверждению МЧС и Минздрав, сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, такая практика давно получила широкое распространение в странах Европы, а в Советском Союзе были подобные сигареты и пожаров от них практически не происходило. Сейчас же в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит, отметил Еникеев.

Документ могут утвердить через два года.