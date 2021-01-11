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В Роспотребнадзоре рассказали о заболевших ОРВИ рязанцах
Детское население в структуре заболевших составило 50,1%. Рязанцам напомнили о мерах профилактики ОРВИ: мытье рук, ношение масок, прием витаминов, закаливание, ограничение контактов с больными. Заболевшим посоветовали оставаться дома, чтобы снизить риск развития осложнений.

На первой неделе 2021 года показатели заболеваемости ОРВИ в Рязанской области оказались ниже эпидемических порогов по области на 18,1%, по Рязани — на 38,1%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Детское население в структуре заболевших составило 50,1%.

Рязанцам напомнили о мерах профилактики ОРВИ: мытье рук, ношение масок, прием витаминов, закаливание, ограничение контактов с больными.

Заболевшим посоветовали оставаться дома, чтобы снизить риск развития осложнений.