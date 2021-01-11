В Республике Коми женщину подозревают в убийстве мужа из ружья

В Сосногорске задержали 43-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве мужа. Тело 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили на улице Строительной.

В Сосногорске задержали 43-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве мужа. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в Следственном комитете по Республике Коми.

Тело 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили на улице Строительной. По подозрению в преступлении задержана его жена. По версии следствия, супруги выпили и поругались.

После этого жена застрелила мужа. Женщину задержали.

Ей грозит уголовное наказание по статье «Убийство».