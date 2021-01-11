В новогоднюю ночь в рязанском Перинатальном центре родились девять детей

Первым новорожденным стал мальчик. Об этом сообщили в группе учреждения «ВКонтакте».

В ночь на 1 января 2021 года в рязанском Перинатальном центре родились девять детей. Об этом сообщили в группе учреждения «ВКонтакте».

Первым новорожденным стал мальчик весом 3 килограмма 580 граммов и ростом 54 сантиметра, он появился на свет в половине первого. Ребенка и его мать уже выписали.

Фото из группы рязанского Перинатального центра «ВКонтакте»