В новогоднюю ночь под Рязанью мужчина убил собутыльника топором

1 января между часом и двумя ночи в одной из квартир приятели распивали спиртное, между ними произошел конфликт, который приятели отправились решать на улицу. Подозреваемый ударил оппонента топором по голове.

В новогоднюю ночь в Рыбном мужчина убил собутыльника ударом топора по голове. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Ирину Гурееву.

По версии следствия, 1 января между часом и двумя ночи в одной из квартир приятели распивали спиртное, между ними произошел конфликт, который приятели отправились решать на улицу. Подозреваемый ударил оппонента топором по голове. От полученных травм пострадавший скончался. По данным экспертизы, причиной смерти оказалась открытая черепно-мозговая травма.

В отношении рязанца возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемого арестовали.