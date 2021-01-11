В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса

Запись на вакцинацию открыта на сайте, системе ЕМИАС и по другим каналам. Вакцинация проходит ежедневно.

В Москве решили расширить программу вакцинации от коронавируса. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что в среду, 13 января, откроется запись на вакцинацию для работников отраслей экономики:

научные исследования и разработки;

информационные технологии, телекоммуникации и связь;

социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);

управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;

гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

В четверг, 14 января, в столице начнут дополнительно работать 30 прививочных пунктов, их число вырастет с 70 до 100.