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В массовой аварии на выезде из Рязани пострадали двое
В полиции рассказали о пострадавших в аварии, которая произошла 9 января на 286-м километре дороги Р132 «Рязань — Михайлов» в Рязанском районе.

В полиции рассказали о пострадавших в аварии, которая произошла 9 января на 286-м километре дороги Р132 «Рязань — Михайлов» в Рязанском районе.

Примерно в 18:25 здесь столкнулись Chevrolet Cobalt под управлением 22-летней девушки и «УАЗ», за рулем которого был 38-летний мужчина. Водитель Chevrolet получила травмы, ей оказали медпомощь.

Примерно через 20 минут в эти машины врезался 50-летний мужчина на Toyota. В результате травмы получила 42-летняя пассажирка «УАЗа», ей оказали медпомощь.