В феврале россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

В 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. 31 декабря объявленным выходным.

В феврале россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. После нее будут длинные выходные и трехдневная рабочая неделя, напомнил Роструд.

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества во вторник, 23 февраля. Из-за переноса рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на субботу, 20 февраля, трудовая неделя продлится с 15 по 20 февраля.

В 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. 31 декабря объявленным выходным.