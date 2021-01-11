Травмоопасные аттракционы, нападение на маршрутку и рождественское чудо. Обзор новостей за январские праздники

Множество событий рязанцы могли пропустить из-за путешествий, активного отдыха или просмотра любимых фильмов. Наша подборка поможет вам наверстать упущенное и вспомнить, что произошло в первую неделю самых длинных праздников в году.

Все городские праздничные гуляния в 2021 году прошли в онлайн-формате. Массовые мероприятия в городе по-прежнему нельзя устраивать из-за пандемии. Но, несмотря на это, произошло множество событий, которые рязанцы могли пропустить из-за путешествий, активного отдыха или просмотра любимых фильмов. Наша подборка поможет вам наверстать упущенное и вспомнить, что произошло в первую неделю самых длинных праздников в году.

Прощание с учителями

Для жителей села Подвязье 1 января начался с шокирующей новости. Именно в этот день случилась страшная авария в Подмосковье, где погибли рязанские учителя.

ДТП произошло на 150-м километре трассы М-5 «Урал» на территории Луховиц. Грузовая фура Volvo и легковой автомобиль Ford столкнулись лоб в лоб. В аварии погибли преподаватели местной школы Юрий и Ирина Лискины, а также их старшая внучка Полина. В автокатастрофе выжила только их младшая внучка.

Гражданская панихида прошла 4 января у здания школы, в которой работали учителя. Для их семьи организовали сбор средств.

Травмоопасные аттракционы

Из-за отмены праздничных гуляний горожане всерьез задумались, как интересно провести январские праздники. Массовые мероприятия под запретом, развлечений и катков нет, поэтому рязанцы устремились к доступным аттракционам — Лысой горе и Кремлевскому валу. При этом на горе не обошлось без травм, а на валу и вовсе запретили кататься — здесь даже установили таблички, предупреждающие о том, что спуск с горки опасен для жизни.

Что касается «травмоопасных спусков», то 5 января на Лысой горе девушка с подругой решили скатиться на надувной «ватрушке». На полной скорости они вылетели на водоем. Рязанке удалось оттолкнуть свою подругу в кусты, сама она провалилась под лед. Вытащил пострадавшую муж ее знакомой. Девушку оперативно доставили в больницу. Она получила перелом ключицы со смещением, ей назначили операцию.

6 января на Лысой горе произошло еще одно ЧП. Во время катания на тюбинге пострадала женщина. По предварительным данным, она получила сотрясение головного мозга. По словам очевидцев, в этот же день в Солотче пострадал еще один человек. Девушка неудачно скатилась на «ватрушке» с опасной горы и травмировалась.

Под конец новогодних праздников, 8 января, катаясь на горке, пострадал и рязанец. Инцидент произошел на оврагах в Канищеве. Мужчина получил травму ягодицы, его доставили в больницу, где наложили швы.

Катки не для всех

Из-за коронавируса в Рязанской области отменили детские новогодние елки. По этой же причине в регионе решили не заливать катки. Но в начале январских праздников власти вдруг изменили свое решение. Так, в городе залили 12 ледовых площадок и пообещали, что их количество в скором времени увеличится.

Однако все пошло не по плану и покататься на коньках удалось не всем. После открытия катков некоторые из них пришлось временно закрыть. В мэрии пояснили, что из-за перепада температур лед испортился. В частности, у дома №5 по улице Интернациональной «коробку» закрыли на время технической подготовки. Жителям города пообещали, что все ледовые площадки откроют при наступлении благоприятной для катания погоды. Когда она наступит, остается только гадать.

За руль подшафе и рождественское чудо

В праздничные каникулы поток автомобилей на дорогах сократился, но при этом возрос риск встречи с пьяным водителем. Более сотни нетрезвых рязанцев автоинспекторам удалось задержать с 1 по 8 января. Но некоторые ДТП с участием пьяных водителей предотвратить все же не удалось.

Вечером, 7 января, москвич устроил лобовое столкновение в селе Чулково Скопинского района. По словам рязанки, находившейся за рулем второго автомобиля, машина мужчины резко вылетела на «встречку». Кроме женщины в салоне находились ее муж и сын. От удара из ее машины вылетело лобовое стекло.

Рязанка отметила, что произошло рождественское чудо и все остались живы. Она также добавила, что виновник ДТП был пьян, в его крови медики обнаружили 1,125 промилле алкоголя. Также стало известно, что год назад мужчину уже лишили «прав».

В ГИБДД отметили, что не по всем ДТП за новогодние праздники пришли результаты исследований, поэтому количество аварий с нетрезвыми водителями может возрасти.

Дерзкое нападение на маршрутку

Необычная история приключилась 6 января на остановке «Таможня». Там рязанец совершил «нападение» на маршрутку №41. Пьяный мужчина со всей силы ударил по окну машины и разбил его. Вероятно, рязанец пытался таким образом отомстить водителю, который высадил его из маршрутки за неадекватное поведение.

Совершив акт мести, мужчина не спешил скрыться с места преступления. Там бунтаря и задержали полицейские. Они доставили нетрезвого рязанца в отдел. Из-за инцидента пассажирам пришлось выйти из салона и ждать другой общественный транспорт.

Служба в масках

В ночь с 6 на 7 января в Рязанском зимнем кафедральном соборе прошло богослужение в честь Рождества. Для тех, кто не смог прийти на службу, из собора организовали прямую трансляцию в соцсетях.

В целом, несмотря на пандемию, Рождество в рязанских храмах встретили около десяти тысяч жителей области. Правда, одним из важных условиях было соблюдение мер безопасности. Почти все горожане приходили в масках на службу и старались держаться на расстоянии друг от друга.

Губернатор не появился на службе, но поздравил рязанцев с Рождеством на своей странице «ВКонтакте». Как прошла в этом году служба, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.