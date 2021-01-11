СМИ: в России вырастет оптовая цена на бензин

Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.

Вслед за подорожанием нефти в январе 2021 года могут резко взлететь оптовые цены на моторное топливо. Об этом пишет « Коммерсант ».

Отмечается, что стоимость топлива на бирже СПбМТСБ продолжила расти в конце 2020 года. Цена АИ-95 и АИ-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря — до 49,1 тысячи рублей и 47,6 тысячи рублей за тонну соответственно. При этом еще в ноябре цены на эти марки бензинов устойчиво снижались.

Рост оптовых цен на автобензин объясняется снижением предложения на внутреннем рынке, пишет издание. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина.

«Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет», — сообщается в газете.

Ранее ТАСС передавало о плановой индексации акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2021 года.