Скончался лидер группы «Выход» Сергей Селюнин

Информацию подтвердил арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрев. По его словам, причиной смерти бы не коронавирус. Подробностей пока нет.

В понедельник, 11 января, скончался лидер группы «Выход» Сергей Селюнин. Об этом сообщил сайт « Нашего радио ».

Информацию подтвердил арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрев. По его словам, причиной смерти бы не коронавирус.

Подробностей пока нет.

Отметим, в дискографии коллектива около двух десятков альбомов. Среди самых известных песен — «Не могу кончить», «Бедное жЫвотное», «Пионеры», «Танцуй, зомби» или «День Большой Осы». Лидер «Выхода» Сергей Селюнин записывал совместный альбом с музыкантами «Аквариума» — «Аквариум и Силя».

Напомним, Сергей Селюнин и его группа «Выход» была хедлайнером рязанского фестиваля «Подбелка» в 2015 году. Также коллектив неоднократно давал в Рязани концерты.

Интервью РЗН. инфо с Сергеем Селюниным можно прочитать по ссылке.