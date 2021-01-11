Санавиация доставила в рязанскую больницу ребенка, обварившегося кипятком

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 января. Площадь ожога составила от 35 до 40%.

В Александро-Невском районе полуторагодовалый ребенок обварился кипятком. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 января. Сообщается, что мальчик открыл духовку, залез на ее дверцу, дотянулся до чайника и опрокинул его на себя. Площадь ожога составила от 35 до 40%, пострадали спина, левые ягодица, бедро, голень стопы.

Сейчас ребенок находится в хирургическом отделении ОДКБ имени Дмитриевой.