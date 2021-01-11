\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
-15°
Втр, 12
-11°
Срд, 13
-12°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 74.07 / 75.8 12:50
Нал. EUR 90.32 / 91.05 12:41
Новости
Коронавирус
Публикации
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
14 492
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
36 808
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
21 601
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
26 366
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Санавиация доставила в рязанскую больницу ребенка, обварившегося кипятком
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 января. Площадь ожога составила от 35 до 40%.

В Александро-Невском районе полуторагодовалый ребенок обварился кипятком. Об этом пишет издательство «Пресса».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 января. Сообщается, что мальчик открыл духовку, залез на ее дверцу, дотянулся до чайника и опрокинул его на себя. Площадь ожога составила от 35 до 40%, пострадали спина, левые ягодица, бедро, голень стопы.

Сейчас ребенок находится в хирургическом отделении ОДКБ имени Дмитриевой.