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Рязанский заключенный «заработал» в колонии 30 миллионов
Заключенный колонии в Рязанской области занимался телефонным мошенничеством. Принимаемые меры по борьбе с наличием мобильных телефонов не всегда эффективны.

Заключенный колонии в Рязанской области занимался телефонным мошенничеством. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил ТАСС.

«Один из осужденных, отбывая наказание в исправительной колонии в Рязанской области, с использованием телефона сотовой связи путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан в размере около 30 миллионов рублей», — рассказал руководитель управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры Владимир Макаров.

Он отметил, что принимаемые меры по борьбе с наличием мобильных телефонов не всегда эффективны. Поэтому Генпрокуратура поддерживает внесенный в Госдуму законопроект, который даст право руководителям территориальных органов блокировать абонентские номера, которые незаконно используют на территории колоний.