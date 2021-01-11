Рязанский наркоман организовал притон на улице Великанова

Полицейским стало известно, что в многоквартирном жилом доме постоянно собираются люди для совместного употребления запрещенных веществ.

Рязанец организовал притон в квартире на улице Великанова. Ранее 35-летнего мужчину уже судили за незаконный оборот наркотиков, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским стало известно, что в многоквартирном жилом доме постоянно собираются люди для совместного употребления запрещенных веществ. В квартире подозреваемого нашли предметы для этого и следы наркотиков.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.