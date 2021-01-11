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Рязанец на «четырнадцатой» устроил ДТП в Шацком районе, пострадал ребенок
В пятницу, 8 января, на 363-м километре трассы М5 в Шацком районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 8 января, на 363-м километре трассы М5 в Шацком районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 17:35 43-летний рязанец на «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в Kia Rio под управлением 45-летнего жителя Московской области и в Vortex Estina, за рулем которого был 27-летний житель Шацкого района.

В результате травмы получили 41-летняя пассажирка «четырнадцатой», 8-летний пассажир Kia и водитель Vortex, им оказали медпомощь.