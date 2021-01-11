Рязанцы пожаловались на часовое ожидание приема в межрайонной больнице

Рязанцы пожаловались на большую очередь в межрайонной больнице на улице Мервинской. Фото опубликовали в соцсети в понедельник, 11 января.

Рязанцы пожаловались на большую очередь в межрайонной больнице на улице Мервинской. Фото опубликовали в соцсети в понедельник, 11 января.

По словам автора снимка, люди стоят в очереди на прием по часу. При этом в коридоре находятся более 30 человек, а дистанции между ними нет.

«Кошмар», — резюмировал автор поста.