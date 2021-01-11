Рязанцев предупредили о резком похолодании

Вечером в понедельник, 11 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Вечером в понедельник, 11 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, 12 января в Рязани и области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Жителей региона призвали к осторожности. Им напомнили, что отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее метра от легковоспламеняющихся предметов — постели и мебели.