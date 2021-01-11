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«Рязаньгоргаз»: специалисты обеспечили надежное газоснабжение потребителей в новогодние праздники
За период праздничных выходных в аварийно-диспетчерскую службу компании «Рязаньгоргаз» поступило 54 аварийных заявки. Почти все неисправности оперативно устранили аварийные бригады, сообщили в пресс-службе компании.

За период праздничных выходных в аварийно-диспетчерскую службу компании «Рязаньгоргаз» поступило 54 аварийных заявки. Почти все неисправности оперативно устранили аварийные бригады, сообщили в пресс-службе компании.

Газовики лишь дважды были вынуждены приостановить газоснабжение абонентам. В одной из квартир на улице Новоселов за нарушение правил пользования отключили газовую плиту, так как по вине хозяев произошло возгорание пищи, оставленной на плите без присмотра. На улице Почтовой из-за отсутствия тяги специалисты отключили водогрейную газовую колонку.

Для обеспечения газоснабжения в период максимальных нагрузок на газораспределительные сети в компании установили специальный график работы для аварийно-диспетчерской службы, организовали круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов и дополнительных аварийно-восстановительных бригад.

Накануне праздников газовики проверили техническое состояние оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств связи, обеспечили готовность автотранспорта и строительной техники для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ. На случай возникновения чрезвычайной ситуации была предусмотрена система оперативного оповещения и реагирования.

«Содержать в исправном состоянии газоиспользующее оборудование позволит ежегодное техническое обслуживание. Мы просим рязанцев не пренебрегать своими обязанностями и предоставлять газовикам доступ в квартиры для проведения работ. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.