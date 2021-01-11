Россиянам назвали способ избавиться от рекламных звонков

Россиянам рассказали, как им избавиться от рекламных звонков. Об этом в понедельник, 11 января, агентству «
Для того чтобы прекратить нежелательные звонки, можно попросить операторов связи заблокировать конкретные вызовы. Кроме того, пользователь может установить специальное приложение. Оно будет оповещать о рекламных звонках. Кроме того, можно арендовать виртуальный номер и использовать его для регистрации в программах лояльности и при совершении покупок в интернете.
По словам Антипова, обычно компании узнают номера телефонов, когда их владельцы вводят личные данные на каких-либо ресурсах.
Также в интернете есть специальные программы, которые находят в сети контакты в открытом доступе по заданным параметрам.