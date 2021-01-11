Россиянам назвали способ избавиться от рекламных звонков

Россиянам рассказали, как им избавиться от рекламных звонков. Для того чтобы прекратить нежелательные звонки, можно попросить операторов связи заблокировать конкретные вызовы.

Россиянам рассказали, как им избавиться от рекламных звонков. Об этом в понедельник, 11 января, агентству « Прайм » сообщил руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов.

Для того чтобы прекратить нежелательные звонки, можно попросить операторов связи заблокировать конкретные вызовы. Кроме того, пользователь может установить специальное приложение. Оно будет оповещать о рекламных звонках. Кроме того, можно арендовать виртуальный номер и использовать его для регистрации в программах лояльности и при совершении покупок в интернете.

По словам Антипова, обычно компании узнают номера телефонов, когда их владельцы вводят личные данные на каких-либо ресурсах.

Также в интернете есть специальные программы, которые находят в сети контакты в открытом доступе по заданным параметрам.