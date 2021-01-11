Правительство запустило опрос о наземном метро в Рязани

Правительство запустило опрос о наземном метро в Рязани. Пользователей спросили, нужна ли в Рязани городская электричка от Дягилева до станции «Лесок»?

Правительство запустило опрос о наземном метро в Рязани. Голосование разместили в воскресенье, 10 декабря, в группе органа власти «ВКонтакте».

Пользователей спросили, нужна ли в Рязани городская электричка от Дягилева до станции «Лесок».

Опрос приурочили к открытию первой линии метро в Лондоне 10 января 1863 года.

«В Рязани тоже хотели сделать метро, только наземное. Попытка уже была в 2009 году. От станции Дягилево до станции Лесок пустили „городскую электричку“. Правда, проект оказался нерентабельным, поэтому от него отказались. Как думаете, нужно ли Рязани наземное метро?» — обратились к подписчикам авторы опроса.

Напомним, в 2009 году в Рязани городская электричка курсировала по маршруту Дягилево-Лесок, но ее закрыли из-за отсутствия спроса. Позже ее планировали дважды возродить в 2013 и 2016 годах.