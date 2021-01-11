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Полиция рассказала, как рязанцы нарушали закон во время праздников
С 1 по 10 января в регионе прошли рейды, во время которых выявили 684 административных нарушений. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Полиция рассказала, как рязанцы нарушали закон во время праздников. С 1 по 10 января в регионе прошли рейды, во время которых выявили 684 административных нарушений.

Правоохранители составили протоколы:

  • 9 за нарушение миграционного законодательства;
  • 2 за неисполнение родительских обязательств;
  • 272 за распитие алкоголя в общественных местах;
  • 38 за мелкое хулиганство;
  • 63 за неуплату ранее наложенных штрафов;
  • 9за появление в общественных местах в состоянии опьянения;
  • 16 за умышленную порчу документов;
  • 41 за курение в неположенном месте.

Кроме того, полицейские выявили 3 факта незаконной продажи «стеклоомывайки», изъяли 342 литра алкоголя, пресекли 16 фактов нарушений продажи пиротехникой, 5 фактов незаконной продажи елок, 10 фактов незаконной рубки леса.

Автоинспекторы выявили 3 395 административных нарушений, задержали 155 пьяных водителей.

Также правоохранители один раз изъяли наркотики и задержали двух челок, находящихся в федеральном розыске.