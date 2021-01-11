Полиция рассказала, как рязанцы нарушали закон во время праздников
С 1 по 10 января в регионе прошли рейды, во время которых выявили 684 административных нарушений. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.
Полиция рассказала, как рязанцы нарушали закон во время праздников. С 1 по 10 января в регионе прошли рейды, во время которых выявили 684 административных нарушений.
Правоохранители составили протоколы:
- 9 за нарушение миграционного законодательства;
- 2 за неисполнение родительских обязательств;
- 272 за распитие алкоголя в общественных местах;
- 38 за мелкое хулиганство;
- 63 за неуплату ранее наложенных штрафов;
- 9за появление в общественных местах в состоянии опьянения;
- 16 за умышленную порчу документов;
- 41 за курение в неположенном месте.
Кроме того, полицейские выявили 3 факта незаконной продажи «стеклоомывайки», изъяли 342 литра алкоголя, пресекли 16 фактов нарушений продажи пиротехникой, 5 фактов незаконной продажи елок, 10 фактов незаконной рубки леса.
Автоинспекторы выявили 3 395 административных нарушений, задержали 155 пьяных водителей.
Также правоохранители один раз изъяли наркотики и задержали двух челок, находящихся в федеральном розыске.