На рязанку завели дело из-за продажи спиртного подросткам

Рязанцы сообщили в полицию, что подросткам продают спиртное в магазине на улице Щорса. Рядом с магазином встретили несовершеннолетнего с алкоголем. Выяснилось, что он купил спиртное в этом торговом заведении.

В Рязани на женщину завели уголовное дело из-за неоднократной продажи спиртного подросткам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанцы сообщили в полицию, что подросткам продают спиртное в магазине на улице Щорса.

Рядом с магазином встретили несовершеннолетнего с алкоголем. Выяснилось, что он купил спиртное в этом торговом заведении.

Оказалось, что 59-летняя продавщица не первый раз продает алкоголь подросткам. Ранее нарушительницу уже привлекали к административной ответственности за это. Теперь ей грозит уголовная ответственность по стать 151.1 УК РФ. По ней предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.