Мэрия отчиталась о ночной уборке снега

Мэрия отчиталась о ночной уборке снега с рязанских улиц. В 22:00 воскресенья, 10 января, на смену вышли более 50 единиц техники: пескоразбрасыватели, бульдозеры, грейдеры, трактора-щетки, минипогрузчики, самосвалы.

Мэрия отчиталась о ночной уборке снега с рязанских улиц. В 22:00 воскресенья, 10 января, на смену вышли более 50 единиц техники: пескоразбрасыватели, бульдозеры, грейдеры, трактора-щетки, минипогрузчики, самосвалы.

К 6:00 очистили центральные дороги общего пользования, вывезли снега с площади Мичурина, улиц Свободы, Краснорядской, Горького и других, а также обработали тротуары и дорожки.

Утром 11 января к работе приступили дневные бригады с привлечением ручного труда. В частном секторе и отдаленных районах работу продолжают подрядчики.