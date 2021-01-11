Еще 123 рязанца заболели коронавирусом

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 19 605. За сутки выздоровели 83 человека, с начала пандемии 17 814. Новых смертей не зарегистрировали, всего с начала панедмии в регионе умерли 190 человек.

В Рязанской области зафиксировали еще 123 случая заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 19 605. За сутки выздоровели 83 человека, с начала пандемии 17 814. Новых смертей не зарегистрировали, всего с начала панедмии в регионе умерли 190 человек.

В России за сутки зарегистрировали 23 315 случаев коронавируса, с начала пандемии 3 425 269 случаев. За сутки выписали 21 786 человек, за весь период — 2 800 675. За сутки умерли 436 челове, за весь период — 62 273.