Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе

В Кемерово домашняя собака загрызла годовалую девочку. После случившегося, хозяин животного сам застрелил животное.

В Кемерово домашняя собака загрызла годовалую девочку. Об этом в понедельник, 11 января, сообщило РИА Новости .

«По версии следствия, в дневное время 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. После чего она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

После случившегося, хозяин животного сам застрелил собаку.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».