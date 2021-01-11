Чиновникам предложили отказаться от рабочих чатов в WhatsApp

В Общественной палате предложили чиновникам отказаться от рабочих чатов в WhatsApp. Это связанно с тем, что WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook.

В Общественной палате предложили чиновникам отказаться от рабочих чатов в WhatsApp. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил ТАСС .

Это связанно с тем, что WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. Теперь социальная сеть получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

«Год начался очень динамично, исполняются все наши мрачные прогнозы и предостережения, которые Общественная палата РФ делала в декабре, когда я представил 15 новых главных информационных угроз для гражданского общества. Этот список, во-первых, пополняется, но там одной из угроз была цензура на площадках западных социальных медиа. Вот мы видим, что происходит», — рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

По его мнению, общаться на серьезные темы через WhatsApp стало небезопасно, так как информацию могут рассекретить зарубежные спецслужбы.