Видео: в Башкирии при столкновении двух маршруток погибли два ребенка

В Башкирии около поселка Татарский Малаяз столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два ребенка. Обе маршрутки были заполнены полностью. В каждом автобусе находилось по 18 человек.

В Башкирии около поселка Татарский Малаяз столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два ребенка. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в воскресенье, 10 января. Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Обе маршрутки были заполнены полностью. В каждом автобусе было по 18 человек.

В ДТП погибли шестилетний мальчик и 14-летняя девочка. Пострадали еще 11 человек, среди них четверо детей. Их с травмами доставили в больницы.

Причиной аварии могла стать сильная метель.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, в Скопинском районе 25 декабря, примерно в 3:10, опрокинулся рейсовый автобус Москва — Волгоград. Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.