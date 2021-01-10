В Тольятти воспитательница перерезала шею пожилой матери и покончила с собой

В Тольятти 55-летняя женщина зарезала 87-летнюю мать и покончила с собой. Возбуждено уголовное дело.

В Тольятти 55-летняя женщина зарезала 87-летнюю мать и покончила с собой. Возбуждено уголовное дело, сообщает «КП-Самара».

Тела двух женщин нашли вечером 5 января в квартире дома на улице Громовой. У пенсионерки обнаружили резаную рану в области шеи.

По предварительной версии, дочь убила мать и после этого покончила с собой. Входная дверь в квартиру была заперта изнутри, ее вскрыли сотрудники МЧС.

Расследование продолжается.