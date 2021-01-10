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В Рязанской области в ночь на понедельник похолодает до -18 градусов
Метеорологи рассказали, что в понедельник, 11 января, в Рязанской области ночью местами похолодает до -18 градусов. Днем обещают −10…−5 градусов, будет облачно.

Метеорологи рассказали, что в понедельник, 11 января, в Рязанской области ночью местами похолодает до -18 градусов. В среднем температура воздуха ночью будет −12… −7 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем обещают −10…−5 градусов, будет облачно. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.