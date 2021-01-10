В Рязанской области машина съехала с трассы и опрокинулась в кювет

В Рязанской области легковушка съехала с дороги и улетела в кювет. ДТП произошло в воскресенье, 10 января, на Егорьевском шоссе, недалеко от поворота на деревню Барское.

В Рязанской области легковушка съехала с дороги и улетела в кювет. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Эвакуатор» «ВКонтакте» в воскресенье, 10 января.

ДТП произошло на Егорьевском шоссе, недалеко от поворота на деревню Барское Клепиковского района. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и машина перевернулась.

Для того чтобы ее увезти, потребовалась помощь эвакуатора.

О пострадавших в ДТП не сообщается.