В рязанском оперштабе рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

В рязанском оперштабе рассказали о состоянии заболевших коронавирусом. На 18:30 10 января в больницах региона находится 541 пациент с COVID-19, в их числе семь детей.

Оперативная рабочая группа сообщила о состоянии заболевших COVID-19 в Рязанской области. На 18:30 10 января в больницах региона находится 541 пациент, в их числе семь детей.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 392 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 72 человека, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, недавно врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как восстановиться после коронавируса в домашних условиях.