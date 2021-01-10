В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

В России впервые обнаружили «британский» штамм коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России впервые обнаружили «британский» штамм коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала « Россия 1 ».

Она рассказала, что мутацию вируса выявили у одного человека при обследований россиян, вернувшихся из Великобритании.

Напомним, в середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.

Эксперты заявляли, что новый штамм коронавируса на 70% заразнее. При этом нет данных, что он приводит к более тяжелому течению заболевания.