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В России усилят контроль за денежными операциями граждан
Контроль за денежными операциями россиян усилится. Информацию о поступлении или снятии более 600 тыс. рублей будут передавать в Росинформониторинг. Поправки в федеральный закон вступили в силу 10 января.

Контроль за денежными операциями россиян усилится. Информацию о поступлении или снятии более 600 тыс. рублей будут передавать в Росинформониторинг, сообщает ТАСС.

Поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступили в силу в воскресенье, 10 января.

Также теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму более 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

При этом закон предусматривает и послабления. Так, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада. Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества.