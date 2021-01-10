В России с водителей начали взимать штрафы за неоплату проезда

В России начал действовать федеральный закон, по которому водители будут платить штрафы за неоплату проезда по платной трассе. Владельцы легковых автомобилей за указанное правонарушение должны будут заплатить штраф в 1500 рублей, водители автобусов и грузовиков — в 5000.

В России начал действовать федеральный закон, по которому для водителей вводят штрафы за неоплату проезда по платной трассе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья: «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

Владельцы легковых автомобилей за указанное правонарушение должны будут заплатить штраф в 1500 рублей, водители автобусов и грузовиков — в 5000.

При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления водителя освобождают от ответственности.

Напомним, в России ввели новый дорожный знак — «фотовидеофиксация».