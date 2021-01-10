\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 10
-8°
Пнд, 11
-14°
Втр, 12
-15°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.1 / 75.1 22:55
Нал. EUR 89.77 / 91.77 22:55
Новости
Коронавирус
Публикации
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
12 196
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
34 429
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
19 350
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
24 137
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России прогнозируют резкий рост цен на авиабилеты
В России прогнозируют резкий рост цен на авиабилеты. Эксперты считают, что авиакомпании начнут компенсировать свои потери весной.

Россиян предупреждают о возможном скачке цен на авиабилеты. По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, в феврале-марте стоимость билетов будет низкой, но с апреля начнется стремительный рост. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам Пантелеева, сейчас ценам падать уже некуда.

«Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг», — отметил эксперт.

Он считает, что авиакомпании начнут компенсировать свои потери. И если в начале весны ситуация может оставаться такой, как сейчас, то позже повышение цен неизбежно.

Ранее аналитики уже высказывались, что когда пандемия коронавируса отступит, билеты на перелеты по России могут подорожать на 6-7 процентов, как это было каждый год раньше.