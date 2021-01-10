В России прогнозируют резкий рост цен на авиабилеты

В России прогнозируют резкий рост цен на авиабилеты. Эксперты считают, что авиакомпании начнут компенсировать свои потери весной.

Россиян предупреждают о возможном скачке цен на авиабилеты. По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, в феврале-марте стоимость билетов будет низкой, но с апреля начнется стремительный рост. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам Пантелеева, сейчас ценам падать уже некуда.

«Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг», — отметил эксперт.

Он считает, что авиакомпании начнут компенсировать свои потери. И если в начале весны ситуация может оставаться такой, как сейчас, то позже повышение цен неизбежно.

Ранее аналитики уже высказывались, что когда пандемия коронавируса отступит, билеты на перелеты по России могут подорожать на 6-7 процентов, как это было каждый год раньше.