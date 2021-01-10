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Ученые: у больных COVID-19 может возникнуть дисфункция мозга
Ученые из Вандербильтского исследовательского университета пришли к выводу, что больные коронавирусом отделения интенсивной терапии страдали от дисфункции мозга чаще, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями. Дисфункция мозга может проявляться по-разному: дезориентация, неспособность сосредоточить внимание, в сложных случаях — полная потеря сознания.

Ученые из Вандербильтского исследовательского университета совместно с испанскими медиками пришли к выводу, что больные коронавирусом отделения интенсивной терапии страдали от дисфункции мозга чаще, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

Дисфункция мозга может проявляться по-разному: дезориентация, неспособность сосредоточить внимание, в сложных случаях — полная потеря сознания, как при коме.

Ученые отследили симптомы дисфункции мозга у более чем 2000 пациентов, перенесших тяжелую форму коронавируса. Пациенты в среднем пребывали в состоянии дисфункции мозга по 12 дней. У 82% наблюдаемых состояние комы длилось около десяти дней. 50% испытуемых страдали от состояния дезориентации на протяжении трех дней.

Эти показатели в два раза выше, чем среди пациентов отделения интенсивной терапии, не перенесших коронавирус, заявляют ученые.

Из исследуемых 88% были подключены к аппаратам ИВЛ.

Однако у больных, которые общались с близкими хотя бы через соцсети, риск развития дисфункции мозга оказался ниже на 30%.

Напомним, недавно врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как восстановиться после коронавируса в домашних условиях.