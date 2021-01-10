Появились кадры с места массового ДТП на выезде из Рязани

В соцсетях опубликовали фото и видео с места массовой аварии на трассе Рязань — Михайлов, которая произошла вечером 9 января. Напомним, ДТП произошло недалеко от поворота на Секиотово.

В соцсетях опубликовали фото и видео с места массовой аварии на трассе Рязань — Михайлов, которая произошла вечером 9 января.

Напомним, авария произошла недалеко от поворота на Секиотово. Ранее очевидцы сообщали о том, что столкнулись пять машин.

По одной из версий, ДТП случилось из-за выезда на встречную полосу водителя УАЗ «Патриот».

Официальная версия случившегося пока неизвестна.