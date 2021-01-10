Появились данные об умерших от коронавируса в Рязанской области

В региональном оперштабе рассказали об умерших от коронавируса рязанцах. От последствий COVID-19 скончались 70-летний мужчина и пять женщин: 64, 55, 57, 64 лет и 71 года.

В региональном оперштабе рассказали об умерших от коронавируса рязанцах.

В статистику за последние сутки включены шесть летальных исходов. От последствий COVID-19 скончались 70-летний мужчина и пять женщин: 64, 55, 57, 64 лет и 71 года. Все они умерли в декабре.

Напомним, за последние сутки новых случаев заражения 125 (всего 19 482), выздоровевших 114 (всего 17 731). За время пандемии в Рязанской области от коронавируса скончались 190 человек.