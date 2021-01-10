На пожаре в Клепиковском районе погиб мужчина
В деревне Спирино Клепиковского района в ночь на 10 января произошёл пожар, погиб мужчина 1969 года рождения. Сгорел деревянный жилой дом.
В деревне Спирино Клепиковского района в ночь на 10 января произошел пожар, погиб 51-летний мужчина. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании сообщили в 1:39.
Горел деревянный дом с шиферной кровлей. Огонь повредил террасу и комнату.
На тушение выезжали два расчета и пять сотрудников Государственной противопожарной службы.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.