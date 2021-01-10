На пожаре в Клепиковском районе погиб мужчина

В деревне Спирино Клепиковского района в ночь на 10 января произошёл пожар, погиб мужчина 1969 года рождения. Сгорел деревянный жилой дом.

В деревне Спирино Клепиковского района в ночь на 10 января произошел пожар, погиб 51-летний мужчина. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании сообщили в 1:39.

Горел деревянный дом с шиферной кровлей. Огонь повредил террасу и комнату.

На тушение выезжали два расчета и пять сотрудников Государственной противопожарной службы.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.